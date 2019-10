Les NVIDIA Shield TV Pro et Shield TV fuitent en long, en large et en travers

© Amazon

De la 4K HDR et nouveau processeur Tegra X1+

NVIDIA Shield TV : un dongle pour streamer de la 4K HDR pour 150 $

Mais c'était sans compter sur une fuite d'envergure qui coupe l'herbe sous le pied du constructeur. C'est simple : on connaît désormais tous (ou presque) les détails de la nouvelle NVIDIA Shield, et même d'une certaine Shield TV Pro que l'on n'avait pas vu venir. Le meilleur boîtier multimédia du marché va faire des petits. Repérée succinctement sur Amazon (supprimé depuis), la NVIDIA Shield TV Pro remplacerait en fait la Shield TV lancée par la marque en 2017.Proposée à 199 $, cette nouvelle version (dont le design ne semble pas évoluer, télécommande mise à part) intègre le nouveau processeur NVIDIA Tegra X1+ dont la fiche promet des performances en hausse de 25 % par rapport à la première génération. 3 Go de RAM, 16 Go de stockage interne accompagnent la nouvelle puce.Pourvue de deux ports USB 3.0, la Shield TV Pro prendra en charge la 4K HDR, Dolby Vision ainsi que le son Dolby Atmos. Un Chromecast est intégré dans le boîtier, et Amazon Alexa est également de la partie.À en croire la fiche Amazon, cette nouvelle Shield TV Pro serait disponible à compter du 28 octobre 2019.NVIDIA passe un coup de neuf sur sa nomenclature en cette fin d'année. La Shield TV comme nous la connaissions désormais affublée d'un suffixe « Pro », l'occasion était bonne pour NVIDIA de se lancer sur le marché assez porteur desmultimédias.Le vendeur canadien Newegg a lui aussi fait une petite bourde aujourd'hui en ajoutant à son catalogue un certain NVIDIA Shield TV, lequel se présente désormais sous la forme d'un— une sorte de stick à brancher sur un port HDMI.Disposant d'un port Ethernet et HDMI, le NVIDIA Shield nouveau est lui aussi capable de prendre en charge du contenu 4K HDR avec, au choix, le HDR10 ou le Dolby Vision. L'appareil miniature dispose du processeur Tegra Z1+, cuisiné à l'aide de quelques cœurs issus du Tegra X1+ afin de mieux gérer l'Intégrant 8 Go de stockage interne, la Shield TV accepte les cartes Micro-SD. Elle dispose aussi du Bluetooth 5.0 afin d'y connecter casques audio ou périphériques divers et variés. Un port USB-C est également de la partie.La Shield TV sera livrée avec la nouvelle télécommande qui accompagne aussi la Shield TV Pro. Ce modèle à la forme plus triangulaire dispose d'un bouton dédié au lancement de Netflix, ainsi qu'un autre servant à invoquer au choix Google Assistant ou Amazon Alexa. Newegg affiche ce produit à 199 $ canadiens, soit environ 150 $ US.