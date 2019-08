NVIDIA : un chiffre d'affaires de 2,58 milliards de dollars pour le deuxième trimestre

© NVIDIA

Du mieux par rapport au premier trimestre

Le Ray-Tracing : « l'innovation la plus importante de la décennie »

Ces données sont complétées d'un revenu net, également en baisse de 50% par rapport à l'année dernière (552 millions en lieu et place de 1,1 milliard de dollars sur le deuxième trimestre de l'année fiscale 2019). Le bilan est donc largement moindre que celui présenté il y a tout juste un an par le géant du GPU, mais sans que cela n'inquiète. Et pour cause,remonte la pente après les turbulences traversées suite au déclin du marché des cryptomonnaies - sur la seconde moitié de 2019, notamment.Preuve en est, les chiffres dévoilés sont, avec un chiffre d'affaire supérieur de 16% à celui observé sur le Q1 de l'année fiscale 2020, et un revenu net qui prend pas moins de 40% vis-à-vis du dernier trimestre., pour le troisième trimestre, NVIDIA table sur un chiffre d'affaire de 2,90 milliards pour revenir peu à peu au niveau de son bilan de l'année dernière. Cet objectif devrait être porté par les ventes de GeForce RTX SUPER , lancées en juillet, ainsi que par les performances de NVIDIA sur le domaine des serveurs et des supercalculateurs.Un secteur dans lequel le groupe a massivement investi ces derniers mois, notamment au travers du rachat (dispendieux) de l'israélien, en début d'année. Il s'agissait pour rappel de la plus grosse acquisition consentie par NVIDIA, avec pas moins de 6,9 milliards de dollars posés sur la table, pour battre Intel au jeu des enchères.En dépit de résultats moins chatoyants que l'année dernière,se montre confiant et braque une nouvelle fois les projecteurs sur l'offre, ainsi que sur lequ'elle permet.», a-t-il entre autre déclaré. Pas peu fière de la technologie qu'elle a contribué à populariser, la firme au caméléon met en avant l'arrivée récente des dernières... qui pourraient bientôt être complétées par une RTX 2080 Ti SUPER En dépit d'une concurrence qui se fera plus pressente en 2020 (grâce à l'arrivée sur le marché des premières puces Navi haut de gamme chez AMD et l'engagement d'Intel dans les hostilités), NVIDIA compte sur ces nouvelles cartes pour faire office de levier de croissance tout au long de l'année qui s'annonce.