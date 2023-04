Super Mario, The Last of Us : pourquoi ils cartonnent aussi sur petit et grand écrans

Ces deux franchises avaient déjà conquis leurs fans dans un format vidéoludique, mais leur adaptation sur petit et grand écrans ont permis d'acquérir à leur cause un plus large public encore. Pour le cas de The Last of Us, la série s'apprécie d'autant plus pour les spectateurs qui n'ont jamais joué aux jeux. Les joueurs et joueuses, eux, ont vécu les aventures de Joel et Ellie de manière bien plus poignante manette en main. Mais qui sait, peut-être que la série donnera envie à certains de sauter le pas et d'essayer le jeu à leur tour.