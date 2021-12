Mega Man va avoir droit à son film en "live action" sur Netflix

Décidément, l'industrie du jeu vidéo part plus que jamais à l'assaut du grand comme du petit écran. Entre Sonic: The Hedgehog 2 , Uncharted , Mario ou encore les séries Halo et The Last of Us , il y en aura pour tous les goûts dans les mois qui viennent. Une autre saga emblématique rejoindra très bientôt ce grand mouvement…