Le plus célèbre des hérissons reviendra en 2022 pour Sonic 2 le film

Cette affiche permet de découvrir Sonic juché sur l'avion de Tails, derrière lesquels on peut retrouver l'infâme Robotnik, toujours incarné à l'écran par Jim Carrey. On sait déjà que Knuckles sera également de la partie dans ce second opus, et nombreux sont ceux à attendre la (très probable) célèbre transformation du hérisson bleu en Super Sonic. Sortie prévue le 6 avril 2022 au cinéma.