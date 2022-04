Critique | Sonic 2, le film : (too) fast and (too) furious ?

Tout d'abord, on regrette que certains personnages secondaires tentent de reprendre l'humour et la décontraction des protagonistes en images de synthèse : si cela fonctionne bien avec ces derniers, avec de vrais humains dans le costume c'est surtout gênant. On sent que les scénaristes tentent de leur donner des moments pour exister, mais le résultat apparaît forcé et on a juste hâte de revenir aux galipettes de Sonic et de ses amis.