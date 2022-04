Cinéma et jeux vidéo : l'histoire contrariée d'un amour qui dure

Depuis le début de la crise sanitaire, il se dit que l'industrie du jeu vidéo pèse plus lourd et génère plus de revenus que les industries du sport, de la musique et du cinéma réunies. Un marché estimé aujourd'hui à plus de 180 milliards de dollars par an, qui suscite évidemment des convoitises.

Autrefois regardé de haut, ou considéré comme un « sous-loisir », le jeu vidéo vit assurément ses plus belles heures. Les barrières tombent et, avec elles, les réticences de la part des grands studios d'Hollywood à faire confiance aux mastodontes du secteur vidéoludique, comme le montre le succès des adaptations les plus récentes.