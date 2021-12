The Book of Boba Fett : comment Disney repousse les limites de la production virtuelle

La diffusion de The Book of Boba Fett débute ce 29 décembre sur Disney+ et c'est peu de le dire : la série est l'une des plus attendues de cette fin d'année.

De fait, cette nouvelle incursion dans l'univers Star Wars, un an après la très belle fin de The Mandalorian saison 2, signe le retour au premier plan de l'un des personnages les plus iconiques et appréciés de la saga, malgré un temps de présence ultra-limité dans la trilogie originale.

Et de l'autre côté de la caméra, les séries Star Wars sur Disney+ marquent également un tournant dans les productions visuelles de cette ampleur, grâce à une nouvelle technologie de tournage. StageCraft, c'est son nom, permet d'imaginer les mondes les plus vastes et les plus délirants, en les intégrant à même le plateau pour faciliter le travail des artistes et renforcer l'immersion des spectateurs.