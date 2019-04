Avant sa réconciliation avec Qualcomm, Apple cherchait à racheter la division modem d'Intel

Apple et Intel en pourparlers... jusqu'à ce qu'un accord soit conclu avec Qualcomm

Compter sur Qualcomm reste la solution la plus sûre pour Apple

Cette acquisition aurait eu du sens pour, qui consolide peu à peu les rangs de ses ingénieurs chargés de développer un modem 5G maison. Ils seraient actuellement entre 1 000 et 2 000 à travailler à la conception en interne d'une pucecapable d'équiper les iPhone, bien sûr, mais qui pourrait aussi profiter aux futurs iPad Pro, censés se prévaloir d'une compatibilité avec le nouveau réseau cellulaire à l'horizon 2021 D'après le Wall Street Journal (via WCCFTech ), Apple aurait engagé des négociations avecau cours de l'été dernier, en vue d'un éventuel. Ces discussions n'auraient pas permis aux deux parties de se mettre d'accord et se seraient finalement arrêtées récemment, peu avant le traité de paix signé avec Qualcomm.Pour autant, il n'est pas impossible qu'Intel choisisse de se dessaisir de sa branche modem. Apple pourrait alors se constituer acheteur, mais Intel pourrait aussi choisir de vendre à un autre acteur du marché, quitte à couper l'herbe sous le pied de la firme de Tim Cook.Si un rachat de la division modem d'Intel permettrait sans doute à Apple, WCCFTech rappelle que la mise au point de ce genre de technologies est une aventure complexe et de longue haleine. En l'état, et même avec l'aide prodiguée au travers de cet éventuel rachat, Apple aurait bien du mal à délivrer un modem 5G pleinement fonctionnel avant plusieurs années.En s'associant à nouveau avec Qualcomm, Apple s'assure deet d'être en mesure de proposer des iPhone 5G dès 2020. Un créneau déjà tardif face à Samsung et Huawei , qui ont présenté des smartphones 5G en début d'année.Intel, pour sa part, promet d'honorer les contrats préalablement signés avec Apple : les iPhone 2019 seront donc bien dotés de puces modems 4G signées Intel.