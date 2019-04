Vers de nouveaux iPad Pro avec une meilleure antenne en 2020 et compatibles 5G en 2021 ?

Bientôt une meilleure réception 4G sur iPad Pro que sur smartphone ?

Deux fournisseurs pourraient être sollicités par Apple pour fournir les Soft Board LCP

Une fois de plus l'information nous vient de Ming Chi Kuo. L'analyste de TF international Securities, dont les propos sont relayés par AppleInsider , prédit un début de production pour de nouveaux iPad Pro sur le troisième trimestre 2019 - ou durant le premier trimestre 2020. L'appareil reprendrait le même design et les mêmes diagonales (11 et 12,9 pouces ) que l'iPad Pro 2018, mais profiterait d'importants remaniements internes visant surtout à perfectionner la connectivité cellulaire de la tablette.D'après l'analyste, l'objectif d'Apple serait de faire de la connectivité un élément central sur les prochaines moutures de l'iPad Pro, quitte à perfectionner l'appareil au point de le rendre plus efficace qu'un smartphone en termes de réception 4G.Le principal changement prédit par Ming Chi Kuo sur l'iPad Pro attendu pour 2020 serait le recours à une Soft Board LCP. Basée sur du Polymère à cristaux liquides, cette nappe permettrait de connecter différents composants internes en contournant les restrictions inhérentes à un PCB rigide. Cette Soft Board LCP serait, dans le cas du nouvel iPad Pro, utilisée afin de relier l'antenne à la carte-mère. Elle aiderait notamment à réduire les pertes de signal et améliorerait les performances générales de l'iPad Pro en matière de connectivité.Cette avancée permettrait aussi à Apple de pouvoir présenter plus facilement un premier iPad Pro 5G en 2021... et donc dans l'année suivant le lancement des tous premiers iPhone compatibles avec le nouveau réseau mobile.On apprend enfin d'Apple Insider que deux fournisseurs seraient actuellement en lice pour équiper les prochains iPad Pro de nappes LCP. Dans les faits, ces deux entreprises pourraient être sollicitées l'une et l'autre pour répondre à la demande en composants LCP. La première, Murata, travaille déjà avec Apple pour fournir ce type de pièces pour l'iPhone. La seconde serait basée à Taïwan et utilisée en renfort. Son nom n'est pas spécifié.