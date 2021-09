AppleToo : les employés encouragés à remonter les problèmes à leurs supérieurs

Pour l’illustrer, la personne explique que les RH auraient une réponse toute faite qui vise à affirmer que la paie de la personne est « dans la fourchette » du secteur. Une situation qui ne débouche donc sur rien, sinon sur des suspicions que d’autres collaborateurs sont mieux rémunérés.

« Nous utilisons une méthodologie largement utilisée dans l’industrie, et nous avons une équipe entièrement consacrée à veiller à ce que l’équité de salaire soit maintenue, reprend Deirdre O’Brien dans sa vidéo. Et nous collaborons avec une tierce partie indépendante qui analyse les rémunérations chaque année. Si ces travaux identifient une différence de salaire, nous la compensons. Et notre approche est considérée comme la meilleure de sa catégorie. »

Une assurance qui permet même à la vice-présidente du retail d’affirmer « qu’Apple a atteint l’équité de salaire » aux États-Unis, tout en ajoutant que cela doit rester un « effort continu ».

Fin août, The Verge rapportait que le canal de discussion relatif aux salaires sur le serveur Slack d’Apple avait été clôturé. L’entreprise avait motivé cette décision en invoquant ses conditions d’utilisation qui précisent que « les canaux consacrés aux activités et hobbies » n’avaient pas leur place sur le serveur. En attendant, les groupes de discussion consacrés aux jeux vidéo, aux « blagues de papas » et aux animaux de compagnie sont, eux, toujours accessibles.