Amazon place subtilement des produits sponsorisés dans les listes d’achats pour bébés

Des pubs qui se font passer pour des fiches produit

Amazon cherche à augmenter ses revenus publicitaires face à Google et Facebook

C'est une curieuse pratique commerciale à laquelle s'est livrée. Certains jeunes parents ont eu la surprise dequ'ils n'avaient pas désiré dans les commandes destinées à leurs enfants.Le problème est à chercher du côté des. Les clients ayant reçu ces produits ont tous créé des listes d'achats afin de pouvoir commander rapidement les accessoires mensuels nécessaires pour leurs bébés, comme les couches ou les lingettes.Seulement, Amazon a discrètement ajouté un ou plusieursdans ces listes. Les aperçus sont exactement les mêmes que ceux des références de la liste, avec comme seule différence une subtile mention «» et la quantité à 0, pour indiquer à l'utilisateur qu'il aurait oublié ce produit dans sa liste d'achats.Parmi les marques présentes, on retrouve les couches Huggies ou une série de jeux Playtex. Ces entreprises ont payé chacunedes jeunes parents, ciblés par Amazon selon leurs habitudes de consommation.Amazon cherche à diversifier ses revenus, notamment par la. Aujourd'hui, le géant du e-commerce est le troisième annonceur numérique aux États-Unis, cependant loin derrière les mastodontes que sont Facebook et Google. Pas étonnant que le site cherche donc de nouvelles manières de proposer toujours plus d'espaces publicitaires, quitte à frôler la ligne jaune.Cependant le tollé a été tel qu'Amazon, dans un communiqué adressé à Engadget , indique que cette «» est aujourd'hui terminée et que lesseront retirées dans les tout prochains jours.