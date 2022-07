AliExpress étend son réseau logistique en France : faisons le point sur son implantation

La plateforme maintient en outre son objectif de démocratiser ce qu'on appelle la « livraison combinée », lancée en octobre 2020 à l'aide de son partenaire Cainiao. Il s'agit ici de réunir des articles de différentes boutiques de la place de marché en un seul et même colis, avec une livraison garantie en 10 jours, et ce, dès 10 euros d'achat. Aujourd'hui, plus de 60 % des produits proposés par AliExpress sont éligibles à cette fonctionnalité, plus économe pour la planète, mais qui demande aussi davantage de patience aux consommateurs.