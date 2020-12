La Chine ouvre une enquête sur Alibaba pour pratiques monopolistiques

Cette semaine, le South China Morning Post nous apprenait par exemple que Pékin avait convoqué plusieurs grandes entreprises du secteur (Alibaba, JD.com, Tencent, Pinduoduo, Meituan et Didi Chuxing) pour leur faire approuver une liste de neuf règles à suivre sur la compétition en

ligne. Plus tôt dans le mois, Tencent et Alibaba écopaient d'une amende pour pratiques anticoncurrentielles. L'État chinois leur reprochait de ne pas avoir déclaré aux autorités le rachat de deux sociétés concurrentes.