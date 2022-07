Apple vs Google : face à la crise, deux stratégies opposées

Sundar Pichai a également précisé que les embauches allaient être ralenties pour les 18 prochains mois :

« En raison des progrès d'embauche réalisés jusqu'à présent cette année, nous allons ralentir le rythme d'embauche pour le reste de l'année, tout en soutenant nos opportunités les plus importantes. Pour le reste des années 2022 et 2023, l'entreprise se concentrera sur l'embauche pour l'ingénierie, la technique et d'autres rôles critiques ».