Face au manque de profils qualifiés, Studyrama va promouvoir les métiers du numérique avec 12 salons

Les Français et le numérique se cherchent encore

Le Tour de France des salons du numérique

Aujourd'hui, leest présent dans tous les secteurs d'activités. Le commerce, la finance, les télécommunications, l'éducation, le sport, les arts dont la musique, l'éducation ou les transports sont autant de secteurs qui en sont irrigués. Pourtant, il est parfois. Pour rapprocher les Français des professionnels,organise une série de salons d'orientation dédiés au numérique.Le groupe Studyrama note qu'en 2017,. Mais si le secteur est attirant, les Français ont encore du mal à envisager la reconversion ou la réorientation. Il manque ainsi de profils qualifiés recherchés, ce dernier souffrant de certaines idées reçues, comme la règle faussement impérative d'être un taulier des mathématiques pour briller.», indique Nicolas Fellus, Directeur des salons de Studyrama, pour renforcer sa motivation à organiser ces divers événements.Le média spécialisé dans l'orientation et la vie étudiante va. Dans l'ordre, les événements auront lieu à Tours le 12 octobre 2019, au Mans le 23 novembre, à Paris (web et informatique) le 23 novembre, à Marseille le 7 décembre, à Nice les 17 et 18 janvier 2020, à Dijon et à Paris (gaming et coding) le 18 janvier, à Lille le 8 février, à Bordeaux le 15 février, à Montpellier et à Toulouse le 7 mars, et à Lyon, dans le courant du mois de mars.Outre de, ces salons des Formations du Numérique seront l'occasion pour les visiteurs de se renseigner, d'obtenir de conseils et d'être guidés dans leur choix de formation, afin que ce dernier soit adapté à leur profil. Parmi les métiers préparés, on retrouve ceux de community manager, de webmaster, de game designer, de programmateur technicien, de concepteur de jeu vidéo, de webdesigner et bien d'autres.