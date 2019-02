La formation des adultes doit évoluer pour se préparer à l’automatisation, pour l'OCDE

Les emplois évoluent plus vite que les employés

La France encore plus en retard

Source : La Tribune

Cette semaine, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a présenté son dernier rapport , intitulé « Des systèmes de formation pour adultes prêts pour le futur ». Elle y déplore notamment le déficit dedes actifs, dans un univers professionnel pourtant en pleine mutation.Car l', induite par les progrès technologiques, va avoir une influence croissante dans les prochaines années. Ainsi, l'organisation indique : «». L'OCDE ne perçoit pas nécessairement ce phénomène comme une menace sur l'emploi, mais plutôt comme, à condition d'évoluer avec leur métier.Et c'est là où le bât blesse. En effet, d'après l'étude de l'institution, chaque année,des adultes suivent une formation. Un chiffre bien trop faible dans un tel contexte, pour l'organisme. D'autant que ce sont les salariés qui seront les plus affectés par les transformations du monde du travail qui sont les moins enclins à se former.Parmi les raisons invoquées pour ce manque d'enthousiasme, figure le manque de temps, de soutien de la part de l'employeur, la difficulté de trouver un lieu ou des horaires adaptés, ou encore le manque de formations de qualité.Dans le paysage mondial, la France ne fait pas figure d'exemple, loin de là. Dans l'Hexagone, les adultes ne sont que 32 % à suivre une formation chaque année,que la moyenne mondiale.Pour augmenter ce nombre, l'OCDE recommande notamment d'avoir recours à la formation à distance. Mais là aussi, les chiffres paraissent largement insuffisants. En effet, dans les pays développés, seulement 19 % de la population active en a bénéficié. Et en France, cette proportion tombe à 6 % !L'institution recommande donc d'allouer desà la formation et d'aligner les contenus avec les besoins du marché du travail. En particulier pour les salariés dont les emplois vont être complètement remodelés par l'automatisation.