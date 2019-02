Microsoft ne veut pas priver les gouvernements de reconnaissance faciale

Brad Smith, président des affaires juridiques de Microsoft © Microsoft

Une technologie aux résultats prometteurs dans de nombreux domaines

Microsoft se pose en juge et partie

Laest un sujet sensible. La technologie est utilisée dans de nombreux domaines avec des résultats prometteurs, comme la santé. Mais de nombreuses associations s'inquiètent de son emploi par des gouvernements plus ou moins démocratiques à des fins de surveillance des citoyens.Ces critiques, Microsoft les entend mais ne les comprend visiblement pas. Le président des affaires juridiques de l'éditeur, Brad Smith, a fermement rejeté l'idée défendue par les associations de refuser l'accès aux systèmes de reconnaissance faciale aux gouvernements quels qu'ils soient.« Une interdiction générale de tous les usages gouvernementaux va manifestement trop loin et risque d'avoir un effet humanitaire désastreux » explique t-il à Business Insider , donnant ensuite quelques exemples concrets où la technologie de reconnaissance faciale est employée de façon bénéfique.Brad Smith cite l'Institut américain de recherche sur le génome humain, qui utilise la reconnaissance du visage pour détecter le syndrome de DiGeorge, une maladie génétique rare, difficile à détecter et touchant l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine. «» questionne le vice-président de Microsoft.Il cite également le domaine de la police, où la technologie pourrait être utilisée dans le cadre d'une recherche d'individus disparus en analysant rapidement les images de vidéo-surveillance.Pourtant, l'entreprise qu'il représente n'est pas naïve et sait que certaines utilisations de ses logiciels pourraient avoir des effets néfastes sur lades citoyens. «».C'est pourquoi il se déclare favorable à unestricte de l'utilisation de ces outils. Et pour cela, il enjoint les gouvernements à se conformer aux règles éthiques mises au point par Microsoft. La société se pose comme garante des libertés fondamentales, sous couvert de l'inaction des pouvoirs en place. «».