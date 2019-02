Le Pape François et Microsoft souhaitent un prix sur l'éthique dans l'IA

Pixabay

Une rencontre placée sous le signe de l'éthique et du bien commun

Un prix sur l'IA au service de l'humanité

Brad Smith n'a pas fait le déplacement à Rome pour rien. Après avoir participé à un congrès sur la démocratie numérique, le président dea été reçu au Vatican le mercredi 13 février par le. Les deux hommes se sont entretenus lors d'une audience privée au Saint-Siège.Le Pape François et Brad Smith ont notamment évoqué au cours de leur rencontre les enjeux d'une intelligence artificielle qui doit être mise «». En 2018 à Davos, François avait appelé à ce que l'intelligence artificielle «».Smith et le Pape ont également échangé sur, un autre enjeu de taille. Le boss de la firme de Redmond a rappelé le besoin de «».Microsoft et l'Académie pontificale pour la Vie (l'une des institutions du Vatican fondée par Jean-Paul II en 1994) ont aussi discuté de la création d'un. La récompense sera attribuée à la meilleure thèse de doctorat, rendue entre septembre 2018 et octobre 2019.L'institution du Saint-Siège dédiera d'ailleurs son assemblée plénière de 2020 à l'IA. Cette année, elle s'intéressera d'abord à la roboéthique (humains, machines et santé), du 25 au 27 février.