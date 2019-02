Adobe réfléchit à créer ses propres puces dédiées a l’intelligence artificielle

Le directeur technique d'Adobe parie sur une puce sur-mesure

L'architecture ARM au programme

Source : Axios

Un nouveau mastodonte de la tech cherche à concevoir ses propres. Adobe, leader incontesté des logiciels de création graphique, aurait l'intention de réaliser une ou plusieurs puces spécialement taillées pour ses besoins enC'est lors d'une réunion interne dans les locaux de l'entreprise qu'Abhay Parasnis, le directeur des technologies d'Adobe aurait déclaré : «».Adobe s'investit de plus en plus dans l'intelligence artificielle à travers son outil. Il se présente sous la forme d'un assistant intégré aux différents logiciels de la suite Adobe et permet d'automatiser des tâches fastidieuses pour les créateurs.La société pourrait développer ses processeurs et les utiliser directement dans ses datacenters afin de développer et d'améliorer les performances de ses technologies d'intelligence artificielle.Abhay Parasnis également déclaré que ces processeurs seraient obligatoirement bâtis sur l'architecture, qui offre bien plus de perspectives d'évolution et d'amélioration de performances que les puces développées par Intel. Adobe rejoindrait d'autres grands noms de l'industrie comme Apple ou Samsung, qui conçoivent déjà leurs propres processeurs ARM pour leurs appareils mobiles ou leurs solutions deL'éditeur a de grands projets pour son Adobe Sensei et prévoit d'y ajouter pas moins de 100 nouveaux modèles de machine learning dès cette année.