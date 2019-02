Mozilla et Ubisoft développent une IA qui détecte d'éventuels bugs durant le développement

Un outil de prédiction des bugs développé par Ubisoft

Mozilla va apporter son expertise et utiliser Clever-Commit dans le développement de Firefox

Source : TechCrunch

Clever-Commit est né d'un partenariat entre l'éditeur français de jeux vidéoet la fondation. Bâti à partir de l'outil Commit-Assistant, présenté l'année dernière par les équipes d'Ubisoft, ce système permet de détecter plus facilement les éventuelsdans un programme informatique.Un commit est uneréalisée par un développeur et soumise à validation. Clever-Commit utilise de l'intelligence artificielle et puise dans unepour détecter un éventuel problème pouvant survenir avec cette modification. L'outil apporte également despossibles aux développeurs grâce à des mécanismes de deep learning.Cette opération de vérification est chronophage et Clever-Commit pourraitchez les programmeurs informatiques. Ubisoft utilise déjà ces technologies dans le développement de ses prochains titres AAA et estime à 20 % le gain de temps permis grâce à l'intégration de l'outil dans ses processus de développement.Mozilla a rejoint les équipes du projet pour «».La fondation va dans un premier temps utiliser Clever-Commit dans, pour la partie de révision du code. «», explique Sylvestre Ledru, Responsable publication et qualité de Firefox.La fondation espère détecter 3 à 4 bugs sur 5 grâce à Clever-Commit, avant d'intégrer les nouveaux morceaux de code à son logiciel.