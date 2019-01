GitHub : les dépôts privés désormais possibles en gratuits et sans limite de nombre

Un Github gratuit proposant plus de fonctions



Une nouvelle version spécifique aux besoins des entreprises



Source : NeoWin

offre un peu de souplesse à ses utilisateurs gratuits. Ces derniers pourront désormais publier desprivés sur la plateforme, sans débourser un seul dollar. Auparavant, cette option nécessitait la souscription à une offre d'abonnement. Dans le cas d'ungratuit, le projet était automatiquement accessible à quiconque souhaite le consulter, un problème pour protéger du code source par exemple.Mais GitHub, qui continue à promouvoir son offre payante, a ajouté certaines limites afin de convaincre les utilisateurs de régler leurchaque mois. Les dépôts privés seront limités à 3 utilisateurs uniquement. Idéal pour les amateurs ou de toutes petites structures, cette limite sera bien vite contraignante pour les entreprises plus développées.Plusieurs fonctions avancées restent également l'apanage de la version payante, comme la possibilité d'accéder à des statistiques avancées ou la création de wikis. La publication de sites web sur GitHub Pages est également réservée aux membres payants.Quoi qu'il en soit, cette annonce fait de GitHub une plateforme idéale pour bon nombre deamateurs ou indépendants, tandis que la nouvelle offre destinée aux entreprises se voit renforcée de fonctions spécifiques comme un support prioritaire et d'un espace cloud dédié pour la publication des projets et leur gestion entre collaborateurs. Cette dernière coutera la somme de 21$/mois et par utilisateur et est disponible dès à présent.