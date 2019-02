Suisse : un bug bounty à 150 000$ pour le système de vote électronique national

Un test d'intrusion grandeur nature

250 000 francs suisses

Lamettra en effet à disposition son futur système de vote électronique pour un programme de type "", qui aura lieu du 25 février au 24 mars 2019.En Suisse, les cantons mènent depuis 2004 des essais delors de scrutins fédéraux dans les limites fixées par le droit fédéral. Récemment,, et cette dernière garantit ainsi l'identification des dysfonctionnements systématiques à la suite d'erreurs logicielles, d'erreurs humaines ou de tentatives de manipulation., la Poste Suisse va donc lancer, le droit fédéral exigeant non seulement que ce système soit certifié avant sa première utilisation, mais aussi que le code source soit publié. "" précise le site web de la Confédération Suisse.Un test qui n'est pas réservé aux seuls résidents Suisses, puisque les personnes intéressées dans le monde entier pourront lancer des attaques contre le système et. La société SCRT, spécialisée dans les tests d'intrusion, enregistrera les participants pour le compte de la Confédération et des cantons. La Confédération et les cantons allouerontpour la réalisation du test public d'intrusion.Evidemment, comme dans tout bon programme "", les personnes qui communiqueront des failles de sécurité permettant de tirer des enseignements particulièrement précieux recevront une indemnité financière. La Poste Suisse fixera le montant des indemnités en question et procédera à leur versement.Les personnes désireuses de participer au test peuvent s'inscrire sur le site dédié, accessible à cette adresse