Uber s'essaie à de nouveaux services avec Uber Direct et Uber Connect

Uber Direct : livraison de marchandises aux particuliers

Uber Connect : le messager familial

Source : TechCrunch

Son service Uber Eats a déjà évolué depuis le début de la pandémie, afin de livrer des courses en plus des commandes effectuées auprès des restaurants. Aujourd'hui, la plateforme Uber trouve encore de nouveaux débouchés pour combler la forte chute de son activité de transport de personnes.Avec Uber Direct, la plateforme propose désormais de livrer des colis issus de commande sur Internet directement aux particuliers. Un accord a notamment été signé entre Uber Direct et la parapharmacie Cabinet à NewYork, pour livrer des médicaments délivrés sans ordonnance.En Afrique du Sud, le service permet également de livrer les médicaments aux personnes vulnérables face au coronavirus, via un partenariat avec les autorités sanitaires et la fondation de Bill Gates, tandis que'au Portugal, Uber Direct se positionne en soutien aux services postaux nationaux.En plus de la livraison de marchandises, Uber propose, avec la branche Connect, de livrer des objets de particuliers, tels que jeux de société, DVD ou livres, à destination de leurs familles et amis. Une solution originale pour rompre l'isolement et la lassitude du confinement.Uber Connect est disponible depuis peu dans 25 grandes villes sur le continent américain et en Australie.