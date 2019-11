Black Friday, soldes et bon plans, nos conseils pour acheter en toute sécurité

Se méfier de ce qui semble être l'offre du siècle

Lire aussi :

Black Friday 2019 : le top des offres Amazon et Cdiscount du lundi



Outre la vigilance, le renforcement de la sécurité est indispensable

Lire aussi :

La FEVAD estime que les Français dépenseront 20 milliards d'euros en ligne pour Noël



Source : Bitdefender

Le Black Friday doit officiellement avoir lieu le vendredi 29 novembre. Mais dans une course où chacun des e-commerçants veut être mieux placé que son voisin, beaucoup ont préféré prendre un peu d'avance, en dégainant la « Black Friday Week », et ce dès le vendredi 22 novembre. Cette débauche d'offres et de tentations permet aux cybercriminels de multiplier les opportunités visant à faire tomber les internautes et mobinautes dans leurs divers pièges, en les spamant encore plus que d'habitude. Quelques conseils utiles permettront aux moins attentifs de se prémunir de toute tentative malveillante.Dans le cas où vous ne possédez pas de logiciel de protection, il existe quelques règles simples à respecter, pour limiter les risques, comme le hameçonnage ou le vol d'informations personnelles du type coordonnées de votre carte bancaire.S'il est dans vos habitudes de ne pas vous aventurer sur des sites inconnus au bataillon ou qui ne vous inspirent tout simplement pas, continuez à passer votre chemin. Et dans le cas où vous cédez pour rejoindre un site défiant toute concurrence dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant, prenez une demi-seconde pour vérifier l'adresse du site. Si celui-ci affiche un protocole HTTPS, vous ne risquez généralement rien, celui-ci étant sécurisé. Pour le reste, le risque sera forcément supérieur à zéro.Il faut, beaucoup le savent, se méfier des liens dispatchés dans les courriers électroniques. Le phishing reste l'acte numéro un privilégié par les hackers, qui n'hésitent pas non plus à diffuser des liens malveillants sur les réseaux sociaux, avec des offres souvent trop belles pour être réelles.La connexion et l'authentification sont aussi importantes. Les réseaux Wi-Fi non sécurisés sont par exemple autant d'opportunités pour les cybercriminels d'intercepter du trafic. Il est alors utile de s'équiper et d'activer un VPN L'authentification à deux facteurs (ou multifacteurs) vous aidera à sécuriser votre compte de façon plus efficace, en soumettant des barrières a priori infranchissables pour les attaquants. La recommandation du renforcement de ses mots de passe est aussi à souligner. Minuscules, majuscules, caractères spéciaux et chiffres : si vous le pouvez, faites un vrai combo, surtout pour les sites de vente en ligne. Et n'utilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs sites.S'il vous est possible d'y souscrire, n'hésitez pas à définir une alerte pour votre carte de crédit auprès de votre banque, de façon à recevoir une notification si une carte volée est utilisée, ce qui permet de gagner du temps et de la désactiver plus rapidement.