Black Friday : les meilleures offres Amazon et Cdiscount du mardi !

Black Friday Week : le top des offres high-tech chez Amazon et Cdiscount

Mise à jour des bons plans Black Friday : mardi 26 novembre à 06h12

Black Friday J-3 : à quoi s'attendre au niveau des promotions à venir ?

Comment se prémunir contre les ruptures de stock ?

Le Black Friday se rapproche à grands pas. Plus que quelques jours avant l'événement et déjà les prix chutent heure après heure. Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty, mais aussi Boulanger ou encore Rakuten... tous les e-commerçants sont dans la course aux meilleurs prix. Au programme, des promotions sur les smartphones, les PC portables, les casques audio, les objets connectés, les consoles et jeux vidéo, SSD et même les aspirateurs robots. Des prix toujours plus bas sur les produits recherchés et les marques les plus prisées comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, Bose ou bien Philips. Découvrez sans plus attendre notre sélection du jour.Pour accéder aux meilleures offres du moment chez les e-commerçants, il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous :En plein coeur de la Black Friday Week, les offres continuent de tomber sans relâche et nous apporte chaque jour de très belles surprises avec des réductions pouvant atteindre moins 50% et parfois plus !Voici notre sélection des top bons plans chez Amazon.Rendez-vous cette fois sur les promotions en cours sur les produits de la marque à la pomme.Ne manquez pas les premières offres sur les smartphones flaghships ou de moyen de gamme ainsi que sur les tablettes Huawei.Découvrez sans attendre les meilleures offres sur les dernières tablettes tactiles sorties sur le marché.Besoin de vous équiper, ou simplement de faire plaisir à un proche, ne manquez pas cette sélection !On ne saurait proposer une sélection High-Tech sans proposer des casques et écouteurs. Voici les offres qui nous ont marqué sur cette catégorie de produits pour finir cette sélection Black Friday.Besoin de beaucoup de stockage sur votre PC ou votre Mac ? De nombreux bons plans sont disponibles Crucial, Samsung et SanDisk.Les enseignes en ligne n'ont pas oublié les fans de gaming avec déjà les premières promotions sur les packs consoles Nintendo, Xbox et PlayStation.Retrouvez les meilleurs bons plans sur les écrans PC, les souris, les claviers gaming ou encore les barrettes de mémoire RAM.Une TV haut de gamme à prix cassé, ça vous intéresse ? Les premières réductions sur un large choix de TV ont déjà débarqué, nous avons regroupé les meilleures d'entre-elles.Voici notre sélection des top bons plans sur les aspirateurs robots et haut de gamme.Pour le Black Friday, profitez des promotions sur les forfaits mobiles illimités et sans engagement. Voici notre sélection des offres les plus intéressantes.Côté services en ligne, les VPN s'affichent aussi en promotion. N'attendez plus pour surfer en toute sécurité sans vous ruiner !La Black Friday Week est déjà bien entamée et le Black Friday se rapproche de plus en plus. Depuis vendredi dernier, des milliers de promotions sur un grand nombre de produits high-tech ont envahi les linéaires numériques des sites de vente en ligne de l'Hexagone. Étant donné la cadence des offres et les prix déjà très bas, on pourrait se demander ce que nous réserve les quelques jours à venir. Les e-marchands vont-ils réduire le nombre d'offres pour assurer le spectacle le jour du Black Friday ?Que neni ! Ce Black Friday est sur le point de battre tous les records et les plus grands e-commerçants comme Amazon ou Cdiscount ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Jusqu'au grand jour, les offres devraient continuer d'affluer avec des prix toujours plus intéressants. Cette période commerciale est de loin la plus importante pour le commerce en ligne, et vu les premiers résultats sur les ventes, les premiers intéressés ne vont pas se priver pour profiter un maximum de cette période complètement folle.Pour ne pas rater une bonne affaire, il vous faudra donc être réactif tout au long des jours restants avec le Black Friday. Pour ceux qui n'ont pas le temps de scanner les offres du moment, pas de panique, Clubic Bons Plans vous partage chaque jour la crème de la crème des promotions et réductions en cours.Durant cette fin d'année ou le nombre d'internautes acheteurs est décuplé, la rupture de stock est un véritable fléau pour tous les adeptes des achats en ligne. Des prix très intéressants et des stocks limités, voici la recette parfaite pour voir débarquer les premières ruptures de stock.Durant le Black Friday, les prix imbattables sur certains produits très recherchés comme les smartphones ou sur des marques célèbres comme Apple ou bien Samsung, engendrent des ruptures de stocks extrêmement rapides. Ainsi, il n'est pas rare de voir un produit indisponible alors qu'il n'est disponible à la vente que depuis seulement quelques minutes. Alors comment éviter la rupture de stock et les fausses-joies ?Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle. L'organisation et la réactivité sous les deux meilleures armes pour lutter contre la rupture de stock. Le premier conseil est donc de suivre de près l'évolution des promotions pour ne pas rater la vente flash du moment qui vient tout juste de sortir. Pour vous éviter toute perte de temps, ou un travail fastidieux sur les différents sites e-commerce, vous pouvez suivre Clubic Bons Plans afin d'être informé des dernières promotions en cours.Le second conseil, et non des moindres, est de ne pas repousser indéfiniment l'achat pour trouver un prix toujours plus bas. Si vous avez craqué sur un produit, foncez ! Attendre une promotion plus importante comporte le risque de voir le stock s'épuiser et le produit vous passer sous le nez.