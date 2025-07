L’iPad Pro M4 11 pouces dans sa version 2024 ne se contente pas d’être une belle tablette : il redéfinit ce qu’on peut attendre d’un appareil mobile en milieu d’année 2025. Avec son design ultra-fin (à peine 5,3 mm d’épaisseur) et son poids plume, il s’emporte partout sans effort. Son nouvel écran OLED Ultra Retina XDR n’est pas seulement magnifique à regarder : il offre un contraste spectaculaire et une luminosité parfaitement calibrée pour les retouches photo, le visionnage de contenu HDR ou encore le dessin de précision avec l’Apple Pencil Pro.

Mais c’est surtout la puce M4, gravée en 3 nm, qui change la donne. Capable d’exécuter sans broncher des applications professionnelles ou créatives, elle garantit des performances constantes, que ce soit pour le montage vidéo, le multitâche ou les sessions de gaming intensif. Ce modèle 256 Go offre un excellent compromis entre stockage confortable et tarif contenu, idéal pour les utilisateurs avancés sans basculer dans les versions surdimensionnées.

Et à quelques semaines de la rentrée, le timing est parfait : iPadOS 26 arrive en septembre, avec une refonte majeure de l’interface, la prise en charge d’un véritable mode bureau, et surtout l’arrivée d’Apple Intelligence. Grâce à elle, l’iPad devient un assistant personnel bien plus intelligent, capable de résumer des documents, réécrire des textes, ou créer du contenu sur commande. Couplé à un Magic Keyboard, l’iPad Pro M4 devient ainsi un véritable substitut de MacBook, pour le travail, la création et les loisirs.

Côté limites, on pourra regretter que le stylet ne soit pas inclus et que certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence restent réservées aux modèles les plus récents, mais cela ne ternit pas l’équilibre global de cette version 11 pouces, à la fois compacte et surpuissante.