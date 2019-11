La FEVAD estime que les Français dépenseront 20 milliards d'euros en ligne pour Noël

Entre le Black Friday et le Cyber Monday, quatre jours de promotion pour 1,7 milliard d'euros de dépenses

Des fêtes de fin d'année à 20 milliards d'euros

Source : Fevad

Selon la fédération, les deux périodes de promotions d'origine américaine sont le top départ des achats de Noël des Français.En 2018, sur la période du Black Friday au Cyber Monday, soit le temps d'un week-end prolongé, ce ne sont pas moins de 18,3 milliards d'euros qui ont été dépensés par les Français. Cette année, les ventes en ligne pourraient représenter environ 1,7 milliards d'euros de vente.Selon le rapport de la FEVAD, basé sur une étude de Médiamétrie, les Français cette année sont près de 87 % à souhaiter réaliser leurs achats de Noël à l'occasion du Black Friday. Le budget moyen des personnes interrogées est de 150 €. Les produits les plus ciblés sont en premier lieu ceux liés à la mode, avec les vêtements, les chaussures et les accessoires. S'en suivent ensuite l'électroménager et les jouets pour les plus jeunes.20 milliards d'euros de dépenses, juste sur Internet, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ce sont les prévisions pour la fin 2019. Cela ne représente pas moins de 20 % des ventes des sites de e-commerce sur l'année.Si globalement les consommateurs sur Internet sont de plus en plus nombreux, il est encore plus particulièrement à noter que de plus en plus d'achats sont réalisés via un smartphone. La FEVAD insiste à ce sujet : près d'un cyberacheteur sur deux va consulter son mobile pour préparer ses achats et 31 % d'entre eux finaliseront leur commande via leur téléphone portable. Ces acheteurs sur mobile ne représentent pas moins de 14,34 millions de personnes.Et vous ? Comment et quand allez-vous faire vos achats de Noël ?