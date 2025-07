Bit_Man

" Il faut dire, comme le rappelle le membre du syndicat SNB CFE-CGC, Frédéric Guyonnet, qu’ils « sont de moins en moins rentables ».

L’immense majorité des Français bénéficie toujours d’un distributeur dans les environs

« Un distributeur coûte 50 à 80 000 € à l’achat. Et 20 à 30 000 € par an "

Ces prix … C’est du grand n’importe quoi, c’est comme un poteau stop, facturé entre 3 et 5000E, oui ca fait joli dans la comptabilité, des gros chiffres, on est riches et si tu casses on peut racheté 20.

Je les connais les DAB, j’ai deja bossé dessus, déjà c’est fiable et ça déconne pas comme ça, la mécanique est assez simple et robuste, il peut arriver que l’informatique lache, c’est une carte mere dans un emballage métallique specifique avec une petite config, ça se change moyennant une procedure un peu chiante, de même que les moteurs et scanners, en général, pour remastérisé un dab et faire les maintenances citées, t’es pris la journée et c’est facturé pour le service 500E de mains d’oeuvre et ( probablement car je n’ai pas les tarifs … Et ça ne devrait pas valoir plus )autant pour les pieces … Donc ces chiffres de 80 000E et surtout de 30 000E par An, c’est juste la parole d’un frère la truelle qui tente de justifier des coûts injustifiables dans une perspective de suppression à venir de l’argent liquide et d’enfumage de propagande psychédelique bancaire.

En tout cas ça ne reflete pas la vraie valeur des couts d’entretien, arnaque !!!