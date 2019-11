Single Day : Alibaba fait sauter la banque et s'offre un nouveau record de revenus

© Alizila

Si vous étiez déjà des nôtres l'an dernier, vous allez sans doute penser que l'histoire se répète. Et c'est effectivement le cas. Sauf que d'édition en édition, le Single Day version Alibaba bat de nouveaux records, repoussant toujours un peu plus loin les limites du e-commerce planétaire. En 24 heures, la journée des célibataires version 2019 a permis au groupe chinois de générer 268,4 milliards de yuans, soit environ 38,3 milliards de dollars, ou 34,7 milliards d'euros.En une journée, Alibaba a réalisé plus de la moitié du dernier chiffre d'affaires trimestriel d'Amazon, son rival américain. Pour la firme chinoise, qui fêtait la onzième édition de son Single Day, le coup marketing est une fois de plus réussi. Sur une année, les ventes de la journée également surnommée « 11.11 », en raison de la date de l'événement, ont progressé de 26 % par rapport à l'an dernier, où elles avaient atteint les 30,8 milliards de dollars Dès le coup d'envoi du jour des célibataires, les affaires ont très bien tourné chez Alibaba. Le géant a enregistré un milliard de dollars de transactions via Alipay dès la première minute du Single Day. À l'issue de la première heure, les recettes atteignaient déjà 12 milliards de dollars. Si la croissance du chiffre d'affaires du 11.11 est un peu moins forte que celle de l'année dernière, le nombre de commandes, lui, a explosé en progressant de 59 % sur un an, pour un total de 1,292 milliard de livraisons prévues, contre 812 millions pour l'édition 2018.Alors que l'événement avait débuté en 2009 avec seulement 27 vendeurs, cette année, Alibaba a recensé pas moins de 200 000 marques participant au Single Day 2019. Sur ce total, un bon nombre de marques étaient Américaines. Alibaba indique qu'au moins 15 marques US ont franchi la barre du milliard de yuans de revenus en une journée, soit environ 143 millions de dollars. On retrouve ainsi Levi's, Apple, Bose, Nike, The North Face, Under Armour, Gap et le géant de la cosmétique, Estée Lauder.Outre la symbolique d'une bienveillance à l'égard des produits américains, Alibaba a également pensé à développer son marché intérieur, en rendant accessible les livraisons aux villes et zones rurales de la tranche inférieure de la Chine. La firme espérait qu'une majorité des 100 nouveaux millions d'utilisateurs proviennent de ces zones, où la consommation est en nette progression grâce à l'avènement d'Internet.