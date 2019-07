Résultats Amazon : un solide bilan porté par la croissance d'AWS, mais une livraison en 24h qui coûte cher

Un bénéfice plus faible que prévu pour Amazon

AWS progresse sur le Cloud, qui est en train d'arriver à maturité

Source : Communiqué de presse

a publié ses résultats trimestriels le jeudi 25 juillet. Le géant du e-commerce, déjà sous le coup d'une enquête gouvernementale américaine liée à de potentielles pratiques anticoncurrentielles , a surpris en dévoilant un bilan inférieur aux prévisions des analystes. Le programme deréservé aux membres Prime coûte très cher à la société.Au deuxième trimestre, Amazon a généré(soit 56,91 milliards d'euros), en progression nette de 19,9 %, bien au-delà des attentes (62,48 milliards). Celui-ci est aussi supérieur au chiffre d'affaires du premier trimestre (59,7 milliards de dollars), sans doute un effet de l'événement Prime Days . La firme de Seattle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 66 et 70 milliards de dollars au troisième trimestre.C'est plus du côté des bénéfices qu'Amazon déçoit. Alors que ces derniers étaient de l'ordre de 3,6 milliards sur le premier trimestre,. Les analystes s'attendaient à un résultat tournant autour des 2,8 milliards. Le bénéfice par action, lui, est de 5,22 dollars. Pour le prochain trimestre, l'entreprise s'attend à un bénéfice compris entre 2,1 et 3,1 milliards de dollars.Du côté d'(AWS), la division Cloud du roi du e-commerce, oui, la croissance des bénéfices est moins forte que l'an dernier, puisqu'elle passe de 49 à 37 %. Mais sur ce deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'AWS a progressé depour atteindre les 8,4 milliards de dollars (conte 6,1 milliards l'année précédente).AWS continue par ailleurs de grossir au sein d'Amazon, passant de 12 % des revenus totaux de l'entreprise au premier trimestre à 13 % au second. Si ces revenus sur le Cloud restent considérables, on est tout de même en train d'assister à la maturation progressive du marché.Enfin, la, disponible pour les abonnés Prime qui sont d'ailleurs plus de 100 millions dans le monde, a eu quelques conséquences sur le bilan d'Amazon. Le programme est fort coûteux : plus de. «», a déclaré Brian Olsavsky, Directeur financier du groupe.Comme chez Google ou du côté de Microsoft, l'heure n'est pas à la crise donc, loin de là.