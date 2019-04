Amazon en excellente forme au 1er trimestre, avec une poussée d'AWS et des abonnés Prime

Ioan Panaite / Shutterstock.com

AWS continue d'étendre son influence au sein d'Amazon

, qui a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2019, jeudi, a annoncé avoir généré unsur la période, en hausse de 14 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Si la croissance « ralentit » par rapport aux trimestres précédents, Amazon a tout de même dégagé 3,6 milliards de dollars de bénéfices entre janvier et mars, soit plus du double par rapport au premier trimestre 2018 (1,6 milliard). La société de Jeff Bezos est donc dans les clous prévus par les analystes.Le géant du e-commerce est en excellente forme, il n'y a pas de toute là-dessus. Etn'est pas étranger à cette bonne santé affichée. La division cloud de la firme,, affiche une croissance de 41 % au premier trimestre pour 7,7 milliards de dollars de revenus, prouvant que si sa part reste minoritaire dans les revenus globaux d'Amazon (12 %), son influence est grandissante. AWS reste par ailleurs le leader du cloud computing, devant Google Cloud et Microsoft Azure Notons aussi que les revenus issus de la publicité ont fortement progressé au premier trimestre avec une croissance mesurée à 34 %, pour des revenus établis à 2,7 milliards de dollars. L'abonnement, porté essentiellement par, a également bondi de 40 %, pour atteindre 4,3 milliards de dollars.