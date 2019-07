Amazon Prime Day : de nouveaux records battus, en France et dans le monde

2 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises

3,5 millions de produits vendus en France

Source : Communiqué de presse

Au terme des deux journées, de ces 15 et 16 juillet,a livré un premier bilan de l'événement shopping, en distillant chiffres et données tous aussi impressionnants les uns que les autres. Les membres d'Amazon Prime, qui avaient à leur disposition plus d'un million d'offres, ont par exemple, contre 100 millions pour l'édition 2018. Un record absolu, qui surpasse ceux des Cyber Monday et Black Friday réunis.Si le Prime Day n'a duré que deux jours en cette période de soldes, il a permis à Amazon de, à tel point qu'en France, l'Echo Dot, le Fire TV Stick et le nouveau Kindle font partie des meilleures ventes. «», a réagi le boss d'Amazon, Jeff Bezos.La firme américaine, dans un souci communicationnel compréhensible (au regard de l'enquête lancée par la Commission européenne pour d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles), note que les membres Amazon Prime ont acheté pourde produits issus de petites et moyennes entreprises.Le Prime Day fut un réel succès grâce notamment à l'extension du programme premium du géant du e-commerce. Les membres Amazon Prime ont ainsi pu passer commande dans. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans, lorsqu'avait eu lieu le premier événement. Au niveau mondial toujours, le 15 juillet (puis le 16 juillet en seconde position) ont été. Vendus par millions, les objets connectés ont eu la cote.En France, ce sont quelque. C'est encore mieux qu'en 2018. L'entreprise indique que «». La fabrique à histoires Lunii, la lessive Ariel 3en1 Pods Ecodoses Original et les couches Pampers premium ont été les articles phares de l'événement dans l'Hexagone.