Prime Days : des grèves attendues aux USA pour protester contre les conditions de travail

Les employés logistiques demandent une requalification des contrats intérimaires

Amazon conteste les revendications de ses salariés

Source : Engadget

Le groupe se défend, vantant sa politique salariale et les avantages octroyés à ses salariés.La date du 15 juillet n'a pas été choisie au hasard. Alors qu'débutera ses, deux journées de promotions, les employés d'un entrepôt de Shakopee, au Minnesota, organiseront unede six heures pour exiger des quotas moins stricts et une conversion plus importante de travailleurs temporaires en employés permanents.Ce n'est pas la première fois que les employés d'Amazon manifestent pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail maispour faire pression sur leur direction.est accusée régulièrement d'être trop exigeante avec son personnel. Sous l'impulsion du député et ancien candidat à la Maison Blanche, l'entreprise a augmenté lemais cette mesure est loin d'avoir satisfait les représentants du personnel.Les grévistes pourraient également être victimes de représailles. Certains employés ontdevant la, en expliquant qu', le prestataire s'occupant du recrutement des salariés travaillant dans les centres logistiques d'Amazon, avait à l'époqueen licenciant l'un des organisateurs du mouvement ou en déduisant le temps de grève de leur allocation de congé trimestrielle.Le groupe de vente en ligne a réagi de son côté dans une déclaration. Plutôt que d'encourager un dialogue, l'une des porte-paroles de l'entreprise explique queet que les conditions de travail sont bien meilleures que dans de nombreuses entreprises équivalentes aux Etats-Unis.», conclut la représentante d'Amazon.