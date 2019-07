Résultats Alphabet (Google) : des revenus supérieurs aux attentes et un Cloud qui prend du poids

© Clubic

Tous les signaux sont au vert chez Alphabet

La belle forme de la gamme Pixel et du Cloud

Source : Cnet

», chantait Bashung. Si, la maison-mère de, est plutôt un mastodonte, vous aurez compris l'esprit de la chose. La firme de Moutain View, qui pourrait bien être bousculée par l'enquête antitrust officiellement ouverte par le département de la Justice des États-Unis depuis quelques jours, a une nouvelle fois gagné beaucoup, beaucoup d'argent au deuxième trimestre.Après un premier trimestre marqué par un ralentissement du chiffre d'affaires et du bénéfice net , Alphabet a vite fait de rebondir. D'avril à fin juin, le groupe a généréet en hausse par rapport à celui du premier trimestre 2019 (36,34 milliards). La maison-mère de Google fait mieux que les prévisions des économistes, qui tablaient sur un CA à 38,14 milliards de dollars.Alphabet a par ailleurs autorisé le rachat d'actions à hauteur de 25 milliards de dollars, ce qui a motivé les investisseurs qui ont fait grimper le titre de près de 8 % ce 25 juillet, heureux d'un bénéfice par action conséquent (14,21 dollars).(contre 6,66 milliards au trimestre précédent).Les revenus de Google sont essentiellement tirés de, qui a rapporté 32,6 milliards de dollars sur les trois derniers mois, en hausse de 14 %. Le moteur de recherche, qui permet aux annonceurs de bénéficier d'un ciblage personnalisé, demeure un pan majeur de la stratégie en concentrant 31 % de parts de marché de la publicité numérique mondiale. Un « détail » qui lui a valu plusieurs condamnations majeures en Europe.Notons que les ventes de la gamme des smartphones Pixel sont très bonnes, puisqu'elles se sont vues multipliées par deux par rapport à l'an dernier.Enfin, Google continue de développer ses activités dans le, et a cette fois voulu le faire savoir. Avec 8 milliards de dollars au second trimestre pour sa division, le groupe a vu ses revenus bondir sur le secteur.