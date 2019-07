Discriminés à cause de leur âge, 200 demandeurs d'emploi touchent 11 millions de dollars de Google

© Pixabay

Le juge fédéral donne raison aux plaignants

Google ne reconnaît pas la discrimination, mais va devoir agir

Source : The Guardian

Le géantétait poursuivi devant le juge fédéral par plus de 200 demandeurs d'emploi qui avaient déposécontre la firme de Moutain View,. Lors du dépôt de leur dossier,Pour mettre fin au litige,. Ce montant correspond aux 35 000 dollars versés à chacun des 227 plaignants, aux 2,75 millions de dollars que toucheront les avocats et aux 10 000 dollars supplémentaires adressés à, principale demandeuse du recours.Cheryl Fillekes, ingénieure en logiciel, a déclaré avoir été reçue quatre fois par Google, sans jamais transformer ses entretiens en proposition de travail,, a commenté l'avocat de la plaignante.Outre les 11 millions de dollars déboursés, Google va devoir mettre de l'eau dans son vin. Bien que la firme ne reconnaissance pas avoir écarté des candidatures en raison de l'âge des individus intéressés, alors qu'ils avaient pourtant été reconnus comme étant Google-compatibles, elle va devoir. Google va également devoir créer un comité axé sur la diversité dans le recrutement.Les Gafa, attachés à l'idée de dégager une image « jeune » et « dynamique », n'ont pas toujours pensé à tout en faisant tomber la moyenne d'âge de leurs salariés. L'âge moyen d'un collaborateur de Facebook est de 29 ans, alors que celui d'un employé d'Amazon culmine à 30 ans.