La start-up spécialiste du recrutement, Welcome to the Jungle, lève 20 millions d'euros

Des envies d'expansion géographique

Des ambitions prometteuses

Source : TechCrunch

Fondée en 2015 par Jérémy Clédat et Bertrand Uzeel, latricolore Welcome to The Jungle, spécialisée dans le recrutement, a parfaitement mené sa barque au cours de ses premières années d'existence. Avec plus de 120 employés au sein de ses rangs, 2 000 clients ou encore 900 000 visiteurs uniques par mois, si l'on se réfère aux chiffres publiés sur son site officiel, l'entreprise se développe à vitesse grand V.Forte de deux levées de fonds en série A et B, à hauteur de deux millions et sept millions d'euros en 2017 et 2018, la société confirme l'adage «» suite à un troisième tour de table à succès de 20 millions d'euros, rapporte La Tribune . L'opération a été menée par Gaia Capital Partners, accompagné d'investisseurs secondaires tels que Bpifance, XAnge et duJean-Paul Guisset.Après plusieurs positionnements sur des marchés étrangers comme l'Espagne et la République Tchèque, le groupe souhaite désormais étendre son influence en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette manne financière lui permettra également de poursuivre le développement et la mise en place d'un nouveau service baptisé Welcome Home, une sorte de «», lit-on surJérémy Clédat ne cache pas ses ambitions quant au rôle que sa plateforme de mise en relation pourrait avoir au sein d'une compagnie : «», a-t-il indiqué. Ce pactole de 20 millions d'euros tombe à point nommé.