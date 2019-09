Une start-up française utilise le deep learning pour prévoir les tendances de la mode et du luxe

© Heuritech

Repérer et prédire les tendances via les réseaux sociaux

Une nouvelle levée de 4 millions d'euros pour viser l'international

Source : Les Echos

En 2013, une équipe française defonde une start-up, baptisée. Le but : trouver une passerelle entre leurs travaux de recherche et le monde de l'entreprise, deux univers parfois disjoints.Six ans plus tard, cette application est désormais clairement identifiée. En effet,a développé un logiciel, reposant sur le. Ce logiciel est en mesure d', en particulier Instagram et Weibo, et ce, pour satisfaire les besoins du. L'outil peut, mais aussi, et surtout,. Ainsi, d'après, co-fondateur et P.-D.G. de l'entreprise, le logiciel peut signaler «».Ces indications sont précieuses pour les acteurs de la mode et du luxe. Elles permettent notamment de concevoir des produits qui s'inscrivent dans ces tendances (et qui auront donc plus de succès) et de dimensionner les futures collections. Avec, à terme, l'objectif d'et deAprès la signature de contrats avec des clients tels que Louis Vuitton, Dior ou Adidas, et une première augmentation de capital de 1,1 million d'euros en 2017,a annoncé une nouvelle. Ce tour de table a été mené par deux fonds d'investissement, Serena Capital et Elaia, et intègre plusieursdu secteur du luxe, comme Pierre Denis, P.-D.G. de Jimmy Choo, et Coralie de Fontenay, ancienne directrice générale de Cartier France.Avec ce nouvel apport, la start-up française entend poursuivre ses investissements en R&D pour maintenir son avance technologique, et, qui s'ajouteront aux 40 employés actuels. Ensuite,, en ouvrant des bureaux à New York et à Singapour.