Nouvelle licorne : Tink Labs, et ses smartphones gratuits pour touristes, lève 300 M$

Des smartphones mis à disposition gratuitement

Accélérer son développement international

Après avoir déjà levé plus de 170 millions de dollars depuis sa création,franchit une nouvelle étape. Cette fois-ci, l'entreprise a réuni(environ 260 millions d'euros), auprès d'investisseurs dont l'identité n'est pour l'instant pas connue. Et d'après des informations obtenues par, la startup rejoindrait alors le monde des, avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros).Tink Labs doit son succès à «», un service à destination des hôtels. Il s'agit de proposer unà leurs clients pendant toute la durée de leur séjour. Les utilisateurs peuvent ainsi passer des appels ou aller sur Internet, de façon illimitée. À l'aide d'une technologie infrarouge, le téléphone leur permet également de contrôler différents éléments de leur chambre, tels que la climatisation, la lumière ou la télévision.Mais au-delà des services premium fournis à leurs clients, les hôtels y voient une opportunité de mettre en avant leurs propres offres à tout moment. Le téléphone peut par exemple servir à appeler le, même en étant hors de l'hôtel, ou à contacter la réception pour toute demande.Pour bénéficier du service Handy, les professionnels de l'hébergement doivent s'acquitter d'un dollar par appareil, par chambre et par jour.Avec cette nouvelle levée de fonds, Tink Labs entend conquérir de nouveaux clients dans le monde entier. L'entreprise indique avoir déjà déployé sa solution danset compte parmi ses clients de grandes chaînes, telles que Sheraton, Novotel ou Mercure.Si vous voyagez beaucoup, vous aurez donc peut-être l'occasion d'utiliser un smartphone Handy, lors de votre prochain séjour. Et vous n'aurez pas besoin d'aller très loin : la solution est notamment disponible dans 36 hôtels à Paris.