Enerbee lève 2,2 M€ pour des objets connectés qui n'ont pas besoin de batteries

Sur le marché croissant de l', la question de l'autonomie est centrale. Pour que les objets puissent communiquer, il faut avant tout qu'ils disposent de l'énergie nécessaire à leur alimentation. C'est pourquoi beaucoup sont équipés de batteries. Avec la solution d' Enerbee , ils pourraient dorénavant s'en affranchir.En effet, la startup a conçu et breveté un, capable de produire de l'énergie à partir du mouvement. Le fonctionnement peut faire penser à une dynamo, mais l'innovation d'Enerbee consiste à pouvoir générer de l'énergie, quelle que soit la vitesse du mouvement. Sa solution repose sur une combinaison de matériaux magnétiques et piézoélectriques (qui peuvent se polariser électriquement par suite d'une contrainte mécanique).Ce générateur peut ainsi équiper de nombreux objets connectés, pour assurer leur autonomie. La première application développée par la startup est unintérieur d'un bâtiment. Le générateur est alors actionné à l'aide d'un rotor en mouvement.Après avoir déjà levé 2,5 millions d'euros en 2015, Enerbee a donc réuni cette fois 2,2 millions d'euros, auprès de Demeter, 360 Capital Partners, Asahai Kasei et le Crédit Agricole Alpes Développement.L'objectif de cette augmentation de capital est d'accélérer le développement commercial de l'entreprise, notamment à l'international. De plus, la startup entend profiter de ce tour de table pour passer à l'