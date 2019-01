Oui, la Chine a bien fait pousser du coton sur la Lune. Non, la pousse n'a pas survécu.

Croissance biologique sur la Lune : une première

Le gel a tout emporté

Les pérégrinations de Chang'e4 sur la face cachée de la Lune ne sont pas seulement un moyen pour l'de prouver que ses capacités sont à la hauteur de ses ambitions ! La Chine entend également mener de belles expériences scientifiques et justement,puisque jamais une semence n'avait encore germé sur la Lune.Nous le savons déjà,nourrit de grandes ambitions concernant le domaine spatial. Après être devenue la première nation à poser un atterrisseur sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 2019 , puis avoir déployé son petit astromobile Yutu-2 , la CNSA a annoncé via la télévision chinoise être parvenu à faire. Une expérience inédite, destinée à étudier la capacité des plantes à grandir dans un écosystème basique, loin de leur environnement naturel.Pour réaliser une telle prouesse, Chang'e4 a embarquécontenant tous les éléments nécessaires à croissance des plantes : de l'air, de l'eau et de la terre chargée de nutriments. Outre les graines de coton, s'y trouvaient également des(un brassicacée au même titre que le chou et la moutarde), mais ce n'est pas tout ! Une fois les plantes développées, l'oxygène qu'elles sont censées dégager aurait permis la croissance, qui eux-mêmes auraient produit du dioxyde de carbone (CO2), un gaz indispensable aux plantes vertes.Particulièrement bien pensé, ce système a vu germer pour la première foissur la Lune. L'image ci-dessus montre l'expérience témoin qui a été réalisée sur Terre.Malheureusement, quelques jours plus tard, le froid inhérent à la tombée de la nuit lunaire a eu raison de cette prometteuse expérience. Le contenu de la petite « biosphère » a en effet été soumis à des températures allant, alors que le soleil venait à peine de disparaître à l'horizon. Physiologiquement pas préparées à subir un tel écart de température, les pousses ontsur place et commencent maintenant à se décomposer dans cet environnement scellé.Malgré l'échec relatif de cette expérience scientifique, rappelons tout de même qu'il s'agit ici d'unqui ouvre de grands espoirs concernant la culture de plante dans l'espace, ainsi que l'éventuelle production de nourriture pour de futures missions longues et lointaines comme le serait un voyage à destination de Mars Notons que, en orbite terrestre, au sein de la Station spatiale internationale (ISS) où ses occupants ont d'ailleurs réussi à cultiver de la laitue. Prochainement, ils seront également en mesure d'y cultiver des haricots à l'aide de dispositifs de culture high-tech.