Dragon Age, Battlefield, Star Wars : EA dévoile sa roadmap pour les prochaines années

Dragon Age n'arrivera pas avant 2022

Battlefield ratera la sortie des PS5 et Xbox Scarlett

Un premier jeu pour EA Motive, et des nouveautés pour Maxis et Criterion

Conjointement à la révélation de ses résultats financiers, EA en a profité pour définir un semblant de feuille de route pour les années à venir. Du moins en ce qui concerne ses licences phares ; autrement, on risque de trouver le temps long d'ici 2021.Vous avez bien lu. Alors même que l'éditeur profitait de la tribune des Game Awards en décembre 2018 pour, le jeu ne sortira finalement pas avant «». Autrement dit : au mieux à partir d'avril 2022.Il faut dire que d'après le très bien informé Jason Schreier (et les innombrables déboires du studio BioWare depuis le développement du précédent), le développement de ce quatrième opus aurait été repris à zéro fin 2017.Bref, croyez-le ou pas, mais on a désormais plus de chances de voir arriverou même — osons —, avant ce nouveau RPG signé BioWare. Mais quand on voit ce que l'impatience d'Electronic Arts a donné pour Anthem , on se dit qu'il en est peut-être mieux ainsi.Plus surprenant : la licence Battlefield ne pointera pas le bout de son fusil avant 2021 soit, au mieux, quelques mois après le lancement annoncé des consoles de nouvelle génération (en fin d'année 2020). D'ici là, DICE ne se reposera toutefois pas sur ses lauriers. En témoigne l'arrivée au 31 octobre du chapitre 5 des contenus additionnels déportant l'action du jeu dans le Pacifique.D'ici là, Electronic Arts compte bien accorder plus d'importance à Apex Legends , lequel a très largement volé la vedette àcette année (50 millions de joueurs en un mois, rappelons-le). Respawn Entertainment est d'ailleurs pressenti pour occuper une place de plus en plus importante au sein duElectronic Arts. Outre Star Wars Jedi : Fallen Order qui est attendu le 15 novembre (et qu'EA espère vendre à 8 millions d'exemplaires), le studio est aussi au charbon sur, un FPS en réalité virtuelle Respawn Entertainment toujours : nous apprenions également hier que le projetn'était pas mort et enterré. GameSpot rapporte que deux gros bonnets d'Electronic Arts n'ont pas «» la licence, mais veulent que Respawn reste pour le moment concentré surEnfin, les prochaines années devraient voir (enfin !) l'éclosion d'un œuf du côté de EA Motive. Ce studio fondé en 2015 par Jade Raymond (partie depuis chapeauter les studios pour le compte de Google Stadia ) avait été mis à pied d'œuvre sur un jeu Star Wars annulé depuis. Le studio n'aura donc pour l'instant servi que de second couteau sur le développement deen 2017.On apprend aussi avec plaisir que le studio Maxis (responsable historique des licences Sims et SimCity) serait de retour avec un nouveau projet d'ici 2022. Criterion, que l'on connait notamment pour son travail sur la licence Burnout, Need For Speed ou dans une moindre mesure Battlefront et Battlefield, sera aussi de retour avec un nouveau projet.Dans les prochaines semaines, Electronic Arts publiera Need For Speed : Heat (8 novembre) et(15 novembre).