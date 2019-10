La rumeur se confirme : les jeux EA seront bientôt disponibles sur Steam

Electronic Arts signe officiellement son retour sur Steam !

Source : EA

Tout récemment, on se questionnait chez Clubic quant à la possibilité de voir Electronic Arts retourner du côté de chez Steam . C'est officiel, et ce depuis quelques heures maintenant : l'éditeur signe bel et bien son retour sur la plateforme de Valve.En effet, sur Steam, il est désormais possible d'accéder à la page du jeu. Mieux encore, le géant américain va également proposer, toujours sur Steam, une version de son service EA Access, offrant des accès privilégiés et autres avantages aux abonnés, dans le courant du printemps 2020.En attendant, et après le jeu Star Wars, EA va (re)proposer certains jeux maison sur Steam, parmi lesquelsou encore àetseront attendus sur la plateforme au début de l'année 2020 ; EA annonce en outre que les joueurs disposant d'un compte Origin et ceux dotés d'un compte Steam pourront alors jouer ensemble à ses titres mutlijoueurs.