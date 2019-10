EA envisage-t-il vraiment de laisser tomber Origin et de retourner sur Steam ?

© Electronic Arts

Des tweets étranges

Source : TechRadar

Si la nouvelle était confirmée, elle signifierait certainement la fermeture du portail Origin, où EA publie actuellement ses jeux. Un premier tweet a d'abord été publié le 22 octobre par l'utilisateur @RobotBrush. Sur une capture d'écran, on peut voir ce qui semble être une application de test d'Origin visant à lancer Steam Cinq jours plus tard, c'est Electronic Artsqui a mis un autre tweet en ligne. Relativement cryptique, celui-ci ne comporte aucun texte, hormis trois petits points « ... ». On peut y voir la courte vidéo d'une tasse d'où s'échappe de la vapeur. De la vapeur, oùen anglais.Le portail Origin, par lequel EA met actuellement ses jeux en ligne, existe depuis 2011. Pour l'instant, aucune annonce officielle sur sa fermeture n'a été faite. Sur Reddit, les internautes ont créé un thread où sont recensés tous les autres indices d'un portage de EA sur Steam.