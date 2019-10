Apex Legends bientôt sur smartphones, tablettes et sur de "nouvelles plateformes"

Lire aussi : Apex Legends : un mode solo pour Halloween

Apex Legends toujours plus important pour EA

Source : EA

Sorti de nulle part en février dernier, dont la saison 3 vient d'être lancée ) est désormais un titre très important pour Electronic Arts, qui a récemment indiqué que le jeu avait franchi la barre des 70 millions de joueurs sur PS4, Xbox One et PC.Évoquées en mai dernier, les versions mobiles (iOS et Android) d'sont toujours d'actualité, précise le géant américain, et devraient arriver prochainement. Electronic Arts annonce également que le jeu sera bientôt disponible «».Si certains imaginent déjà une version Nintendo Switch , il semblerait qu'Electronic Arts ait plutôt pour projet de proposer sonsur les futures PlayStation 5 et Xbox Scarlett , qui arrivent fin 2020 en boutiques.Rappelons également que le jeu devrait être disponible bientôt sur Steam, suite au récent rapprochement entre les deux groupes.