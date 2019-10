Apex Legends : un mode solo pour Halloween

© Electronic Arts

Des bonbons ou la mort

Source : Engadget

Le mode solo fera son grand retour dans Apex Legends par le biais d'un événement inédit intitulé. Celui-ci sera accessible du 15 octobre au 5 novembre 2019 et profitera d'un thème horrifique pour Halloween. Il sera déployé sur toutes les machines et les joueurs pourront y accéder gratuitement.Ainsi, le moderevient d'entre les morts. Il entraînera 35 joueurs sur la carte de Kings Canyon en pleine nuit. La principale nouveauté vient du fait que les règles ont été modifiées. En effet, lorsqu'un utilisateur sera envoyé six pieds sous terre, son avatar rejoindra la. La légende perdra alors ses capacités et ne pourra plus utiliser d'armes à feu. Par contre, sa puissance au corps-à-corps sera décuplée, tout comme la vitesse de ses déplacements. Les dix derniers survivants devront coopérer pour fuir cette armée.Ce n'est pas tout puisque de nombreuses récompenses seront d'actualité durant l'événement. En plus du mode, deux skins d'armes légendaires ainsi que 24 objets cosmétiques seront déblocables via la boutique du jeu ou le crafting. Si un joueur obtient ces 24 éléments, il obtiendra le set Heirloom de Lifeline.Apex Legends est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC via Origin.