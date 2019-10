Semrush liste les jeux vidéo les plus recherchés en 2019 et les plus attendus de 2020

Le graal pour Borderlands 3, PES enfonce Fifa

Cyperpunk 77 et Star Citizen, les deux mastodontes de 2020 ?

Lire aussi :

Après Ninja, au tour de Shroud de quitter Twitch pour Mixer



Twitch vs Google, ça donne quoi ?



Semrush note que les recherches des utilisateurs de Twitch se tournent plus vers League of Legends, tandis que celles des internautes utilisant Google se portent davantage vers Fortnite, sans doute grâce au buzz mondial généré par Semrush note que les recherches des utilisateurs de Twitch se tournent plus vers, tandis que celles des internautes utilisant Google se portent davantage vers, sans doute grâce au buzz mondial généré par le lancement du Chapitre 2 du jeu.

Source : communiqué de presse

Alors que l'on se dirige doucement vers les deux derniers mois de l'année, Semrush nous offre un tour d'horizon du marché du jeu vidéo avec la liste des jeux les plus recherchés en 2019, celle des plus attendus en 2020, ainsi que l'état actuel de la guerre des consoles. Pour établir ses conclusions, la société s'est basée sur les volumes moyens de recherches mensuelles du moteur Google.fr.Parmi les sorties de cette année, c'est le FPS Apex Legends qui est sorti grand vainqueur chez les internautes français avec 236 558 recherches mensuelles en 2019. Le jeu édité par Electronic Arts devance Borderlands 3 (121 511) et le remake très attendu de Resident Evil 2 (66 733).Le premier jeu de sport, PES 2020 , est cinquième, avec 50 336, juste derrière Mortal Kombat 11 , de son côté, n'est qu'en vingtième position, avec 8 856 recherches mensuelles moyennes cette année. Un signe quea définitivement pris l'ascendant sur son illustre concurrent ?Attendu pour le 16 avril 2020, Cyberpunk 77 déchaîne déjà les passions. Le jeu développé par CD Projekt a généré 86 722 recherches mensuelles moyennes cette année auprès des internautes français. Il est bon de souligner qu'il devance un autre jeu PC, Star Citizen (65 889), puis Ghost of Tsushima , qui doit sortir le 31 décembre sur PS4.Concernant les consoles, c'est sans grande surprise la Nintendo Switch qui décroche la palme pour cette année 2019. Bien aidée par ses 10 millions de ventes en Europe et ses 15 millions d'unités écoulées sur le marché nord-américain, la console a généré 74,94 % des recherches mensuelles sur Google en France. La Xbox One (18,32 %) et la PS4 (6,74 %) font pâle figure à côté de Mario et des Pokémon.