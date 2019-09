Star Citizen : la campagne solo Squadron 42, repoussée de 3 mois

© Cloud Imperium Games

Le « développement échelonné » choisi par Cloud Imperium Games est en cause

Peaufiner encore un peu l'expérience...

Source : Neowin

s'adonne une fois encore à sa grande spécialité : le report. Dans les faits,, le mode scénarisé du titre spatial, devait sortir en bêta durant le second trimestre 2020 d'après la roadmap publiée par le studio en fin d'année dernière. On apprend aujourd'hui qu'il faut finalement tabler sur le, soit trois mois plus tard.Décevant, ce changement de programme est toutefois justifié par l'approche deen termes de développement. Le studio s'oriente en effet vers un «», qui consiste à laisser plusieurs équipes indépendantes œuvrer sur des projets distincts, et pour des dates de livraisons différées.Cette organisation interne permet de donner aux équipes non pas un trimestre pour travailler, mais deux. Une solution qui présente au moins deux avantages :(pour des bugs en moins à l'arrivée), etpour l'Alpha deDans un communiqué publié ce weekend,(responsable communauté pour) résume le grand principe du développement échelonné en ces termes : «».À travers cette initiative, et en dépit du report qu'elle implique pour, les équipes deassurent que cela «». Pour rappel, les'arme d'un casting désormais conséquent. Outre Mark Hamill, Gary Oldman, Henry Cavill, ou encore Gillian Anderson doivent tenir un rôle dans la production.