Game of Thrones, Notre-Dame de Paris, Chirac... Facebook fait le bilan de son année 2019

Notre-Dame de Paris, en train de brûler (© Préfecture de Paris)

Source : Facebook

Chaque mois, 36 millions de Français se connectent sur Facebook pour y consulter leurs notifications, poster des photos, des vidéos ou discuter avec ses amis. Surtout, le réseau social représente un lieu d'échange autour des sujets qui font l'actualité. Et celle de 2019 aura été une fois de plus mouvementée. Le réseau social a identifié le sujet ou le moment le plus discuté pour chacun des onze premiers mois de l'année, de janvier à novembre 2019 inclus donc. L'occasion de jeter un œil dans le rétro.Au mois de janvier, l'actualité la plus commentée sur Facebook fut le déplacement de Marlène Schiappa sur le plateau de Cyril Hanouna. La secrétaire d'État, qui constitue l'une des figures médiatiques du gouvernement, avait répondu aux questions des chroniqueurs et téléspectateurs de l'émissionsur C8, dans le cadre du grand débat national, ce qui avait surpris l'opinion, qui considérait qu'elle n'était pas à sa place.Le mois suivant, en février, le monde apprenait la disparition de Karl Lagerfeld. De nationalité allemande, celui que l'on surnommaitavait marqué les esprits en France, autant par ses créations que pour son franc-parler. Il avait 85 ans.En mars, c'est une autre mort qui a fait parler d'elle, celle de Luke Perry. L'acteur, décédé à seulement 52 ans, a bouleversé de nombreux internautes, marqués par ses rôles majeurs dans les sériesdans les années 90 etbien plus récemment.Par la symbolique, l'incendie de Notre-Dame de Paris aura été l'un des épisodes les plus commentés dans le pays cette année. Le 15 avril 2019, la cathédrale a été frappée par un terrible incendie, qui a détruit la toiture et sa charpente, et emporté la célèbre flèche de Viollet-le-Duc. Depuis, les promesses de dons ont été très nombreuses. Et sa reconstruction est toujours discutée Le mois de mai fut marqué par la diffusion de la saison 8 de, marquant la fin de la série de HBO , succès planétaire de la décennie. Déçus ou heureux du dénouement, beaucoup ont commenté l'arrêt de la série.En juin, la France a subi les premières vagues de chaleur de l'année. Ce qui a marqué les Français, à ce moment-là, c'est l'intensité d'un tel phénomène si tôt dans le calendrier. Les réseaux sociaux étaient devenus des outils permettant de commenter l'épisode et de diffuser les conseils et recommandations pour surmonter cette période brûlante.Le sujet le plus commenté au mois de juillet fut conséquent de celui du mois précédent. Le Sommet mondial sur le Climat était au centre de toutes les discussions. Les préparatifs de la très médiatisée traversée de l'Atlantique à la voile par la jeune suédoise Greta Thunberg commençait déjà à secouer les utilisateurs.Au mois d'août, les internautes se sont émus de la disparition du roi du coupé-décalé, Ange Didier Houon, plus connu sous le pseudonyme de DJ Arafat. L'artiste ivoirien a trouvé la mort à Abidjan dans un accident de moto.Le mois suivant, la France perdait l'un de ses présidents de la République. Jacques Chirac s'est éteint le 26 septembre 2019, à 86 ans. Considéré comme un bon vivant, crédible à l'international mais dont la fin de vie fut marquée par les « affaires », le Parisien a, à l'annonce de sa disparition, suscité la nostalgie de millions de Français.Le mois d'octobre fut marqué par la Coupe du monde de rugby à XV. Moribond ces dernières années, le XV de France a fait rêver tout un pays, surtout au moment où la demi-finale du Mondial lui tendait les bras. Jusqu'à ce carton rouge reçu par Sébastien Vahaamahina.En novembre, les Français discutaient des mouvements de grève à venir, en marge de la grande réforme des retraites, détaillée le mois suivant. Facebook a recensé 600 000 personnes inscrites sur des groupes de covoiturage, à la recherche de solutions alternatives pour palier aux grèves dans les transports.