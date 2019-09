Notre-Dame de Paris : le drone, allié des secours, et outil de reconstruction

Notre-Dame de Paris, le soir de l'incendie du 15 avril 2019 (© Préfecture de Paris)

Les drones furent utilisés dès le soir de l'incendie, afin d'obtenir une vue d'ensemble de l'incendie et d'améliorer l'intervention des secours sur le lieu du drame. André Finot, porte-parole de Notre-Dame, concède que « l'outil n'est pas qu'un gadget seulement destiné chaînes de télévision, il peut aussi sauver un bâtiment comme celui-là, et aussi sauver des vies. » L'utilisation du drone est de plus en plus naturelle pour faire face à des situations d'urgence. « Il est là pour repérer les anomalies », ajoute André Finot.

Le 15 avril dernier, la cathédrale Notre-Dame de Paris était frappée par un incendie ravageur dont les conséquences auraient pu être encore plus dramatiques, sans le dévouement humain et l'apport considérable de la technologie. À l'occasion de la conférence annuelle DJI AirWorks, qui se tient du 24 au 26 septembre à Los Angeles, la société Artelia est revenue sur la façon dont elle a aidé à capturer l'intérieur et l'extérieur de Notre-Dame avec des drones.Benoit Guillot, le directeur du programme de drones de la société française Artelia, explique comment les informations utiles aux autorités ont été recueillies et avec quels moyens., indique d'emblée le directeur. Sa société a été missionnée par les autorités pour effectuer un état sanitaire des dégâts causés par l'incendie. Elle est arrivée seulement quelques jours après l'événement., avoue Benoit Guillot, débarqué sur le parvis avec une panoplie de drones de secours pour anticiper les dangers occasionnés par la fragilité de l'édifice. Sur place, Artelia faisait travailler quatre à cinq personnes en permanence, armées de batteries et de cartes SD. Une vraie chaîne logistique.Artelia a travaillé avec trois drones, fabriqués par le leader mondial du secteur, le Chinois DJI. Le Phantom 4 RTK, un drone professionnel qui vaut plus de 5 000 euros sur le marché, effectuait les acquisitions de mapping, 3D, intérieures et extérieures, pour pouvoir pénétrer dans des environnements très confinés. La Matrice 210, dont le prix s'élèverait à plus de 7 000 euros, était utilisée pour capturer les images en négatif, notamment au niveau de la voûte. Le Mavic 2 Enterprise, qui avoisine les 3 000 euros, était chargé de lever le doute sur les aspects thermiques pour tout éventuel feu couvant ou reprise de feu, moins d'une semaine après l'incendie., précise Benoit Guillot.Dans l'entreprise de reconstruction de Notre-Dame de Paris, le rôle devrait jouer un rôle prépondérant., prévoit le directeur du programme de drones d'Artelia.